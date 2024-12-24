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"Слишком опасный для полевого игрока". Давид Волк рассказал, почему стал вратарем

Вратарь махачкалинского "Динамо" Давид Волк рассказал, почему он стал футбольным голкипером.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Насколько я помню, один тренер Виталий Никитин сказал, что я слишком опасный для полевого игрока, всех бью по ногам, поэтому меня лучше спрятать в ворота, где можно прыгать и катиться. В итоге стало получаться. Был определенный багаж от отца, который занимался любительским футболом и тоже был вратарем. Он меня подтягивал, когда я встал в ворота, создал условия о дворе: ворота, поле, чтобы мы вместе тренировались, отрабатывали какие-то моменты", - приводит слова Волка "Матч ТВ".

Давид Волк является воспитанником казанского "Рубина". На молодежном уровне он также выступал в составе нижнекамского "Нефтехимика". На профессиональном уровне вратарь дебютировал в ноябре 2020 года в составе калининградской "Балтики", за которую он выступал в 2020-2022 гг.

В январе 2023 года на правах свободного агента Давид Волк пополнил состав махачкалинского "Динамо", за которое он выступает до сих пор. Его контракт с клубом рассчитан на срок до конца сезона-2025/26. В ноябре 2024 года он впервые был вызван в расположение основного состава сборной России по футболу, но поле пока не выходил.

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