"Насколько я помню, один тренер Виталий Никитин сказал, что я слишком опасный для полевого игрока, всех бью по ногам, поэтому меня лучше спрятать в ворота, где можно прыгать и катиться. В итоге стало получаться. Был определенный багаж от отца, который занимался любительским футболом и тоже был вратарем. Он меня подтягивал, когда я встал в ворота, создал условия о дворе: ворота, поле, чтобы мы вместе тренировались, отрабатывали какие-то моменты", - приводит слова Волка "Матч ТВ".
Давид Волк является воспитанником казанского "Рубина". На молодежном уровне он также выступал в составе нижнекамского "Нефтехимика". На профессиональном уровне вратарь дебютировал в ноябре 2020 года в составе калининградской "Балтики", за которую он выступал в 2020-2022 гг.
В январе 2023 года на правах свободного агента Давид Волк пополнил состав махачкалинского "Динамо", за которое он выступает до сих пор. Его контракт с клубом рассчитан на срок до конца сезона-2025/26. В ноябре 2024 года он впервые был вызван в расположение основного состава сборной России по футболу, но поле пока не выходил.
"Слишком опасный для полевого игрока". Давид Волк рассказал, почему стал вратарем
Вратарь махачкалинского "Динамо" Давид Волк рассказал, почему он стал футбольным голкипером.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала