"Если они сохранят ключевых игроков и мотивируют остальных, если у них не будет травм, то они будут на правильном пути. Сейчас для красно?белых очень важно хорошо провести первые игры в марте, чтобы быть готовыми к матчу с "Зенитом" в РПЛ", - приводит слова Абаскаля "Матч ТВ".
В 18-ти матчах текущего сезона Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" под руководством тренерского штаба во главе с Дняном Становичем набрал 37 очков, которые позволяют команде на данный момент занимать третье место в турнирной таблице. Отставание от дуэта лидеров - "Краснодара" и петербургского "Зенита" - составляет 2 очка.
В последний раз "Спартак" выигрывал чемпионат России в сезоне-2016/17.
Абаскаль назвал условия, при которых "Спартак" будет бороться за чемпионство
Бывший главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль поделился своим мнением о шансах красно-белых на чемпионство по итогам текущего сезона.
Фото: ФК "Спартак"