"Среднюю часть чемпионата "Локомотив" провел очень хорошо, уже всерьез можно было рассматривать его игру сквозь призму чемпионства. Так что "Локомотиву" есть в чем прибавлять. И в плане игры, мне кажется, вообще была самая интересная команда для просмотра в РПЛ. Потом "Локомотиву" банально не хватило сил. Потому что и обойма у него небольшая, играли одни и те же футболисты, а у "Локомотива" довольно-таки энергозатратный футбол", - приводит слова Мора "Матч ТВ".
Московский "Локомотив" под руководством тренерского штаба во главе с Михаилом Галактионовым в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/25 после 18-го тура, набрав 35 очков, расположился на пятом месте в турнирной таблице. Отставание от "Краснодара", который сейчас является лидером чемпионата России, составляет 4 очка.
Кроме того, "железнодорожники" продолжают своё выступление в Кубке России. На стадии второго этапа 1/4 финала Пути регионов красно-зеленые 11 марта 2025 года на выезде сыграют против махачкалинского "Динамо".
Эдуард Мор назвал самую интересную команду для просмотра в РПЛ
Бывший игрок московского "Спартака" Эдуард Мор поделился своим мнением о выступлении в первой части текущего сезона московского "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"