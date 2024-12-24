"Было бы интересно посмотреть, как "Спартак" будет взламывать оборону команд из нижней части турнирной таблицы итальянского чемпионата. Не думаю, что "Спартак" был бы там в верхней части таблицы, но где-то с 7-го по 12-е место они могли бы находиться", - приводит слова Шалимова "Матч ТВ".
Московский "Спартак" в настоящее время возглавляет сербский специалист Деян Станкович, который ранее уже тренировал клуб Серии А - "Сампдорию" в сезоне-2022/23, которая в итоге заняла 20-е место и вылетела в Серию В.
В текущем сезоне красно-белые в 18 матчах Российской Премьер-Лиги набрали 37 очков, которые позволили команде на данный момент расположиться на третьем месте в турнирной таблице.
Шалимов назвал места, на которые "Спартак" мог бы рассчитывать в Серии А
Российский тренер Игорь Шалимов выразил желание понаблюдать за матчами московского "Спартака" против команд из чемпионата Италии по футболу.
Фото: ФК "Спартак"