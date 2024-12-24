"Саша — не похожий ни на кого игрок. В ближайшем будущем, уверен, он станет сильным парнем, с ярко выраженной индивидуальностью. У него есть всё, чтобы добиться успеха. Я не знал о его намерении уйти, но такое может случиться в любой момент. От себя скажу так: я всегда старался выжать из него максимум как из игрока", - приводит слова Абаскаля "Матч ТВ".
Александр Соболев в августе 2024 года перешёл из московского "Спартака" в петербургский "Зенит". В составе красно-белых, за которых нападающий выступал с января 2020 года, в общей сложности принял участие в 140 официальных матчах, в которых ему удалось забить 58 голов и отдать партнерам 32 голевые передачи.
В текущем сезоне после перехода в "Зенит" 27-летний форвард 16 раз появлялся на поле в официальных матчах, в которых он 2 раза отметился забитыми голами и 1 раз - результативной передачей на партнера.
Абаскаль: Соболев — не похожий ни на кого игрок. Я всегда выжимал из него максимум
Бывший главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль высказался об экс-нападающем красно-белых Александре Соболеве.
Фото: ФК "Спартак"