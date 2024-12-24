"В такие результаты слабо верится. Как мне думается, и Премьер-лиге, и РФС имело бы смысл заказать еще одно, независимое исследование, которое бы позволило посмотреть на ситуацию еще раз и свериться с последними результатами ВЦИОМ. Мое же субъективное мнение, исходя из того, что вижу в нашем клубе — аудитория растет. Во многом за счет молодого поколения, что говорит о большом потенциале футбола", - приводит слова Гафина "РБ Спорт".
Напомним, в сентябре 2024 года ВЦИОМ на основе проведенного опроса констатировал наличие в России кризиса массового интереса к футболу. В частности, с одной стороны, за 19 лет почти в 5 раз сократилась доля постоянных футбольных болельщиков, а с другой стороны, до 77% возросла доля равнодушных к футболу россиян.
А согласно опубликованным в декабре 2024 года результатам другого опроса ВЦИОМ, лишь 9% россиян считают футбол национальным видом спорта в России. Такое же количество поддерживающих и у фигурного катания, а лидером данного рейтинга является хоккей - его выбрало 27% респондентов.
Гафин: слабо верится в результаты опросов ВЦИОМ о снижении популярности футбола в России
Глава совета директоров московского "Динамо" Дмитрий Гафин поделился своим мнением о результатах опросов, которые в 2024 году провёл ВЦИОМ и показавли снижение популярности футбола в России.
Фото: ФК "Динамо" Москва