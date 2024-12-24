"Я чувствую себя хорошо, у меня нет проблем с фразами про багаж. Я воспринимаю их с улыбкой. Для меня за тренера всегда говорит только результат. А то, что думают другие, не должно волновать Станковича, и меня тоже не волнует", - приводит слова Карреры "Матч ТВ".
Накануне Гильермо Абаскаль, бывший главный тренер московского "Спартака" в интервью заявил, что сегодняшняя команда красно-белых была создана его тренерским штабом. Напомним, что "Спартак", главным тренером которого с мая 2024 года является сербский специалист Деян Станкович, после 18-го тура Российской Премьер-Лиги с 37-ю набранными очками занимает пятое место в турнирной таблице.
Каррера - о словах Абаскаля: воспринимаю фразы про багаж с улыбкой. Они не должны волновать Станковича
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился своим мнением о заявлении Гильермо Абаскаля, что его тренерский штаб создал нынешнюю команду красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"