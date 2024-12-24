"Это деликатная тема для всех из?за его авторитета в клубе и его положения как одного из капитанов команды. Знаете, решения принимаются на основе результатов. Я очень верю в честность и в то, что с футболистами нужно быть откровенным. Игроку иногда бывает нелегко принять роль, если она не касается стартового состава, и это может привести к путанице. Мы работали вместе с Джикией из уважения друг к другу, чтобы достичь целей "Спартака", - приводит слова Абаскаля "Матч ТВ".
В начале сезона-202324 Георгий Джикия, который выступал в составе московского "Спартака" с января 2017 года и выводил команду на матчи с капитанской повязкой, по решению главного тренера Гильермо Абаскаля был выведен из стартового состава красно-белых.
К концу сезона руководство "Спартака" отправило в отставку испанского специалиста из-за неудовлетворительных результатах команды (по окончании сезона красно-белые заняли пятое место в турнирной таблице чемпионата России), а с центральным защитником было принято решение не продлевать срок действия договора. В конечном итоге Джикия покинул команду как свободный агент и в сентябре пополнил состав подмосковных "Химок".
Абаскаль - об отношениях с Джикией: игроку бывает нелегко принять роль вне стартового состава
Бывший главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль рассказал о том, как расстался с Георгием Джикией и не обиделся ли он за то, что его посадили на скамейку запасных.
Фото: ФК "Спартак"