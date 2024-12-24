В традиционном ежегодном голосовании "СЭ" принимало участие 100 человек — журналисты, колумнисты и эксперты издания. В результате за 27-летнего нападающего и его трансфер в петербургский клуб в номинации "Разочарование года" проголосовало 17 человек.
На втором месте также расположилось явление из футбола. Речь идёт про финиш московского "Динамо" в сезоне-2023/24 Российской Премьер-Лиги, когда бело-голубым для чемпионства хватало ничьи в последнем туре, но команда проиграла и опустилась на итоговое третье место. За это событие проголосовало 12 человек.
Пятое место занял Артём Дзюба с 6-ю голосами, пропустив вперед теннисиста Даниила Медведева (8 голосов) и летнюю Олимпиаду в Париже (7 голосов).
Источник: "СЭ"
"СЭ": Соболев и его переход в "Зенит" - главное разочарование 2024 года
По итогам голосования журналистов нападающий Александр Соболев и его переход в "Зенит" был признан главным разочарованием 2024 года в российском спорте.
Фото: ФК "Зенит"