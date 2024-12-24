- Если честно, ну вот так сильно не смотрю, но там же по многим показателям выбираются не один, а несколько. Если выбран наш футболист, значит, не за красивые глазки, а действительно заслужил, - цитирует Орещука Vprognoze.ru.
В текущем сезоне РПЛ Батраков выходил на поле в 17 матчах, в которых записал в свой актив 10 забитых мячей и шесть ассистов на партнеров. Контракт футболиста с "железнодорожниками" рассчитан до лета 2027 года. Ранее представители Батракова неоднократно говорили о скором продлении соглашения с клубом.
В этом сезоне "Локомотив" в 18 турах набрал 35 очков и располагается на пятой строчке в турнирной таблице. После возобновления чемпионата коллектив Михаила Галактионова в гостях сыграет с махачкалинским "Динамо".
Орещук: Батракова не за красивые глазки признали лучшим
Экс-спортивный директор "Динамо" Роман Орещук высказался об игроке "Локомотива" Алексее Батракове, который был признан лучшим молодым ударным полузащитником мира.
Фото: Официальный сайт РПЛ