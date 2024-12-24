Напомним, ранее испанский специалист сообщил, что нынешнюю команду построил он со своим тренерским штабом.
- Его высказывания сейчас звучат немного по-детски. Почему он не говорил этого в начале сезона, когда не всё у "Спартака" складывалось ровно? А стоило им пять-шесть матчей выиграть в концовке — и всё, это я сделал эту команду? Детский лепет, на мой взгляд, - передает слова Юрана "Чемпионат".
Абаскаль работал в столичном клубе с 2022 по 2024 год. После его увольнения исполняющим обязанности главного тренера был назначен Владимир Слишкович. Летом команду возглавил сербский специалист Деян Станкович.
В текущем сезоне красно-белые под руководством Станковича в 18 турах РПЛ одержали 11 побед и потерпели три поражения, четыре поединка с участием "Спартака" завершились вничью. Московский клуб с 37 очками в активе занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.
"Детский лепет". Юран прокомментировал слова Абаскаля
Российский тренер Сергей Юран высказался относительно слов бывшего наставника "Спартака" Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Спартак"