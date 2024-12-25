- "Спартак" не продаст Угальде зимой ни за какие деньги. Сейчас это ключевой игрок команды, а на кону стоит борьба за чемпионство. Вряд ли хотя бы один клуб способен предложить за него столько, что красно?белые не смогут устоять, - сказал Тарханов в интервью "РБ Спорт".
22-летний костариканец пополнил состав красно-белых в январе 2024 года. В текущем сезоне нападающий провел за столичную команду 18 матчей в РПЛ, в которых забил 15 голов и трижды ассистировал партнерам. Контракт игрока со "Спартаком" действует до середины 2028 года, трансферная стоимость Угальде оценивается в 15 миллионов евро.
"Спартак" по итогам 18 туров располагается на третьей строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 37 очков. Лидирует с 39 баллами "Краснодар".
Тарханов: "Спартак" не продаст Угальде зимой ни за какие деньги
Российский тренер Александр Тарханов выразил мнение, что "Спартак" не согласится зимой продать форварда Манфреда Угальде.
Фото: Официальный сайт РПЛ