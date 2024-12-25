«Тот нападающий, которого из Испании привезли, по-моему, до сих пор с лишним весом. А Шамар… Смотря какие задачи «Спартак» перед собой ставит. Для борьбы за чемпионство нужен более сильный нападающий. Тогда и Угальде будет проще. Они будут таранить защиту и сохранять мячи, а Угальде — вторым темпом атаковать. На мой взгляд, такая игра ему даже комфортнее.
Перспективы Николсона и Виллиана Жозе? В тех матчах, которые я видел, они соответствовали уровню среднего или чуть выше среднего клуба РПЛ. Никак не под задачу чемпионства», — заявил Юран "Чемпионату".
Шамар Николсон, ямайский нападающий, провел в Российской Премьер-Лиге 9 матчей, в которых забил 3 гола. В прошлом сезоне он играл на правах аренды во французском «Клермоне». Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.
Виллиан Жозе, бразильский форвард, присоединился к красно-белым в летнее трансферное окно, перейдя из испанского «Бетиса» за 2 миллиона евро. В текущем сезоне он сыграл в 7 матчах РПЛ, но не отметился результативными действиями. Его контракт также рассчитан до 30 июня 2026 года.
Напомним, что лучшим бомбардиром «Спартака» в этом сезоне является Манфред Угальде, который забил 15 мячей за 18 туров. В настоящее время команда занимает третье место с 37 очками. Отрыв от лидирующего «Краснодара» составляет всего два очка.
Сергей Юран: Николсон и Виллиан Жозе не соответствуют уровню чемпионской команды
Российский футбольный тренер Сергей Юран оценил игру двух иностранных форвардов московского «Спартака» Шамара Николсона и Виллиана Жозе.
Фото: ФК "Спартак"