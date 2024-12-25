Напомним, Гильермо Абаскаль, возглавлявший красно-белых с 2022 по 2024 год, заявил: «Сегодняшняя команда была полностью подготовлена и создана нами».
«Багаж Аленичева? Я с того времени не общаюсь с Дмитрием. Больше ничего не чувствую об этой истории. Думаю, результаты говорят сами за себя. Багаж или нет багажа — не знаю, что это значит… Разница лишь в том, что я пошел своим путем и выиграл, Абаскаль — нет! Завидовать нехорошо. Каждому полезнее было бы думать о себе, не осуждая других», — подчеркнул Каррера в интервью Sport24.
Массимо Каррера возглавил «Спартак» 5 августа 2016 года после ухода Дмитрия Аленичева. В свой первый же сезон под его руководством команда выиграла чемпионат России, набрав 69 очков и опередив ближайшего преследователя, ЦСКА, на семь очков. Каррера оставался на своём посту до 22 октября 2018 года.
Испанский тренер Гильермо Абаскаль руководил «Спартаком» с июня 2022 года по апрель 2024-го. Под его руководством команда стала бронзовым призёром чемпионата России в 2023 году. В прошлом сезоне «Спартак» занял лишь пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Массимо Каррера рассказал, что думает о "багаже Абаскаля", и посоветовал испанцу меньше завидовать
Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал высказывания Гильермо Абаскаля о «багаже» нынешней команды.
Фото: ФК "Спартак"