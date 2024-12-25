«В среднем клубе Европы и Угальде, и Барко могли бы заиграть. Но опять-таки сейчас все восхищаются Барко. Да, для нашего чемпионата он сильный футболист. Но раз он поехал в Россию, значит, интереса в европейских странах не было. Там немножко другой уровень. Или «множко».
Сначала ему нужно здесь по максимуму показать, что ты лидер и от тебя всё зависит. Наверняка и Барко есть если не в шорт-, то в лонг-листе европейских клубов», — цитирует Юрана "Чемпионат".
Напомним, что в летнее трансферное окно Эсекьель Барко перешёл в московский «Спартак» из аргентинского «Ривер Плейта» за 14 миллионов евро. До «Ривер Плейта» 25-летний футболист выступал в МЛС за «Атланту Юнайтед», где в 2018 году стал чемпионом.
В текущем сезоне центральный полузащитник провёл 17 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 6 результативных передач. Контракт игрока с «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2027 года. По итогам первого круга чемпионата России Барко был признан лучшим игроком лиги по количеству обводок. За этот период он совершил 70 успешных попыток.
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 37 очками.
Юран: Барко нужно в "Спартаке" по максимуму показать, что он лидер, тогда он сможет перейти в европейский клуб
Экс-главный тренер «Пари НН» Сергей Юран поделился мнением об аргентинском полузащитнике Эсекьеле Барко, выступающем за красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"