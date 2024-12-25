"Дорос ли Садулаев до топ-клуба? Если "Ахмат" будет усиливать свой состав для борьбы за пятерку, Лечи есть смысл остаться, это его родной клуб. Но если больших финансовых возможностей для борьбы за высокие места у клуба нет, то по спортивному могу понять желание Лечи пойти на повышение и добиваться более высоких целей", - цитирует Адиева "СЭ".
В текущем сезоне Лечи Садулаев провел за грозненский "Ахмат" во всех турнирах 20 матчей и отметился 3-мя забитыми мячами и 2-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 3,2 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до конца этого сезона.
Ранее в СМИ появилась информация, что петербургский "Зенит" заинтересован в приобретении Садулаева. После 18-ти сыгранных туров грозненцы располагаются на предпоследней строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 13-ю набранными очками.
Экс-тренер "Ахмата" Адиев высказался об игре Лечи Садулаева
Бывший тренер "Ахмата" Магомед Адиев высказался об игре Лечи Садулаева.
Фото: ФК "Ахмат"