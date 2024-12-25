«Я готов тренировать клуб РПЛ в 2025 году. Я всегда открыт к предложениям. Мой телефон доступен 24 часа в сутки. Лицензию должен получить в январе. Сейчас начался отпуск, все разъехались. Так что, ждем», — цитирует Мостового "РБ Спорт".
Ранее РФС сообщил, что бывший футболист успешно прошёл аттестацию и в начале следующего года получит тренерскую лицензию. Это позволит ему официально возглавить команду.
Александр Мостовой завершил свою карьеру футболиста в 2005 году, выступая за «Алавес». За этот клуб он провёл лишь один матч, в котором забил гол со штрафного удара.
После завершения карьеры Александр неоднократно говорил о своём желании стать тренером и даже выразил готовность работать в «Спартаке». Однако для начала тренерской карьеры требовалась лицензия UEFA Pro, которую Мостовой начал получать только в 2023 году.
Мостовой выразил готовность возглавить клуб Российской Премьер-Лиги в 2025 году
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал о своих планах на будущее в качестве тренера.
Фото: ФК: Спартак