"Краснодар" не продаст Сперцяна зимой даже за €50 млн. На нем и Кордобе держится вся игра "быков", а сейчас команда борется за титул. Летом могут отпустить, если предложат большие деньги", - цитирует Мостового "РБ Спорт".
В текущем сезоне Эдуард Сперцян провел за "Краснодар" во всех турнирах 25 матчей и отметился 6-ю забитыми мячами и 3-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 20 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2026 года.
После 18-ти сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 18-ю набранными очками в своем активе. Южане сыграют на своем поле с грозненским "Ахматом" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России. Ранее южане одержали победу над "Тюменью".
Мостовой: "Краснодар" не продаст Сперцяна зимой даже за 50 миллионов евро
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о возможном уходе Эдуарда Сперцяна из "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"