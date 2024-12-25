Сообщается, что сторона игрока сборной Коста-Рики заявляет о готовности парижан заплатить за переход футболиста компенсацию в размере 30 млн евро. При этом источники, близкие к "ПСЖ", опровергают данную информацию.
В настоящее время "Спартак" и окружение Угальде ведут переговоры о переподписании контракта, по результатам которого будет повышена сумма отступных для европейских клубов с 30 до 60 млн евро. Однако, по информации СМИ, эти переговоры продвигаются очень медленно.
Манфред Угальде стал игроком московского "Спартака" в январе 2024 года, когда красно-белые купили костариканского нападающего у голландского "Твенте" за 13 млн евро. В составе "Спартака" форвард сыграл 38 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 3 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего футболиста в 15 млн евро. Его действующий контракт со "Спартаком" рассчитан на срок до конца сезона-2027/28.
Источник: Legalbet
Источник: агенты Угальде запускают информацию об интересе "ПСЖ" к форварду "Спартака"
По информации СМИ, представители нападающего московского "Спартака" Манфреда Угальде запускают в агентской среде информацию о готовности французского "ПСЖ" к покупке форварда.
Фото: ФК "Спартак"