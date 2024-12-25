Сообщается, что со стороны москвичей с представителем голкипера контактировал технический координатор "Спартака" Артем Ребров. Белорусу была предложена заработная плата в размере фиксированного одного миллиона рублей в месяц плюс бонусы за выполнение определенных условий, а также предусматривалось ежегодное повышение материального поощрения.
Однако сторону Лапоухова не устроило потенциальное отсутствие игрового времени.
Федор Лапоухов является воспитанником академии минского "Динамо". Его контракт с клубом рассчитан на срок до 31 декабря 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 1 млн евро.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Спартак" предлагал вратарю минского "Динамо" Лапоухову зарплату 1 млн рублей в месяц
По информации СМИ, московский "Спартак" был заинтересован в трансфере вратаря минского "Динамо" Федора Лапоухова, который рассматривался на роль запасного вратаря.
Фото: ФК "Динамо" Минск