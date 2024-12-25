"Выстроить тренировочные сборы таким образом, чтобы подвести команду в оптимальной форме к мартовским играм, очень непросто. Думаю, Станковичу будет нелишним проконсультироваться с тренерами, знакомыми со спецификой работы в наших условиях. Хоть бы даже с земляками-сербами, имеющими опыт работы в РПЛ", - приводит слова Мостового "Чемпионат".
Деян Станкович занимает пост главного тренера московского "Спартака" с мая 2024 года. Ранее сербский специалист работал наставником в таких командах, как сербская "Црвена Звезда", итальянская "Сампдория", венгерский "Ференцварош".
В настоящее время "Спартак" после 18-го тура Российской Премьер-Лиги с 37-ю набранными очками занимает третье место в турнирной таблице. Первый матч после завершения зимней паузы красно-белые проведут 2 марта 2025 года дома против "Оренбурга".
Сергей Юран дал Станковичу совет по работе со "Спартаком" в зимние сборы
Бывший главный тренер "Химок" и "Пари НН" Сергей Юран прокомментировал перспективы работы наставника московского "Спартака" Деяна Станковича во время зимних сборов.
Фото: ФК "Спартак"