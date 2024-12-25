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Андрей Аршавин: буду рад, если стану президентом "Зенита"

Заместитель генерального директора по спортивному развитию "Зенита" Андрей Аршавин рассказал о своём желании поработать руководителем петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"
"Если честно, всегда хотел быть президентом "Зенита". Это же круто — руководить таким клубом. Не знаю, случится это или нет, но я буду рад", - приводит слова Аршавина "Чемпионат".

Андрей Аршавин является воспитанником петербургского футбола. В составе "Зенита" он выступал на протяжении 1999-2008 гг. и 2012-2015 гг. После завершения в 2018 году карьеры профессионального футболиста Аршавин вернулся в петербургский клуб, где стал трудиться на различных административных должностях. Так, с января 2022 года он занимает пост заместителя генерального директора по спортивному развитию.

В настоящее время председателем совета директоров "Зенита" является Елена Илюхина, а председателем правления - Александр Медведев.

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