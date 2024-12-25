— Андрей Аршавин в штабе Сергея Семака — это реально?
— Нет.
— А в штабе другого клуба?
— Возможно. Но, полагаю, этот клуб будет каким-то маленьким. Ситуация же по-разному может сложиться. Главным тренером пока себя не вижу. Брать ответственность за такого рода результат не хочу.
Андрей Аршавин на протяжении периода с 1999 по 2018 гг. на профессиональном уровне занимался футболом. Он, в частности, выступал в составе таких команд, как петербургский "Зенит", лондонский "Арсенал", краснодарская "Кубань", казахстанский "Кайрат".
Начиная с 2018 года, Аршавин стал трудиться в петербургском "Зените" в качестве функционера на различных должностях. Кроме того, бывшим капитаном сборной России по футболу была получена тренерская лицензия.
Источник: "Чемпионат"
Аршавин рассказал о перспективах начала им карьеры футбольного тренера
Бывший игрок "Зенита", а ныне заместитель генерального директора по спортивному развитию петербургского клуба, Андрей Аршавин рассказал о перспективах его работы в качестве футбольного тренера.
Фото: ФК "Зенит"