Пономарев: возможно, рейтинг у футбола стал ниже из-за отсутствия международных матчей и выведения карты болельщика

Rusfootball.info, почему, согласно опросу ВЦИОМ, футбол в списке популярных в стране видов спорта находится не на первом месте. Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев объяснил, почему, согласно опросу ВЦИОМ, футбол в списке популярных в стране видов спорта находится не на первом месте.

Фото: ФК "Локомотив"

- Не знаю, как они пришли к таким данным, но футбол всегда был на первом месте. Но, возможно, рейтинг у футбола стал ниже, потому, что мы сейчас нигде не участвуем, нет международных матчей. Ещё, возможно, влияет введение карты болельщика. Многие не хотят ее делать, потому что много мороки. Зачем это нужно было придумывать? Повсюду же камеры, и любого человека где угодно можно увидеть.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info