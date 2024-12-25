"Станкович показал тренерскую силу, когда вывел "Спартак" из кризиса. Ведь в какой-то момент СМИ начали говорить о его возможной отставке. Но Деян не сломался после серии поражений и вернул команду в чемпионскую гонку. Думаю, в клубе его все очень уважают", - приводит слова Игнатьева "РБ Спорт".
Деян Станкович возглавил московский "Спартак" в мае 2024 года, когда заключил с российским футбольным клубом двухлетний контракт. Под руководством сербского специалиста красно-белые в 18 матчах Российской Премьер-Лиги набрали 37 очков, которые позволяют команде в настоящее время занимать третье место в турнирной таблице. Кроме того, "Спартак" продолжает выступление в Кубке России - на стадии второго этапа 1/4 финала Пути регионов.
Борис Игнатьев: все в "Спартаке" очень уважают Станковича - он показал силу и вывел команду из кризиса
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился своим мнением о работе в московском "Спартаке" главного тренера Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"