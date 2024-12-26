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Семшов оценил выступление "Локомотива" в осенней части РПЛ

Экс-игрок сборной России Игорь Семшов высказался о выступлении столичного "Локомотива" в осеннем отрезке чемпионата.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- "Локомотив" неплохо выступил в первой части чемпионата. Эта команда - сплав опыта и молодости. Есть очень опытные футболисты, прошедшие огонь, воду и медные трубы. А есть молодёжь: Батраков, Пиняев и другие, - передает слова Семшова "Матч ТВ".

"Локомотив" под руководством Михаила Галактионова в текущем сезоне РПЛ в 18 турах одержал 11 побед и дважды сыграл вничью, в пяти матчах "железнодорожники" потерпели поражение. "Локомотив" с 35 баллами в активе идет на пятой строчке в таблице, отставая от лидирующего "Краснодара" на четыре очка.

После зимней паузы "Локомотив" в гостях сыграет с махачкалинским "Динамо" в 19-м туре РПЛ, встреча пройдет 28 февраля.

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