Ранее Абаскаль сообщил, что нынешний состав столичной команды подготавливал он и большинство игроков раскрылись при нем.
- Посмотрите, где сейчас Абаскаль - этим всё сказано. За время работы в "Спартаке" Абаскаль не показал ничего выдающегося. При Станковиче красно-белые начали играть совершенно иначе, - цитирует Камоцци "РБ Спорт".
Абаскаль тренировал "Спартак" с лета 2022 года. В апреле 2024 года испанского специалиста отправили в отставку.
Сейчас главным тренером "Спартака" является Деян Станкович, под руководством которого красно-белые в 18 турах набрали 37 очков и замыкают тройку лидеров РПЛ. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет два очка.
После зимней паузы "Спартак" в рамках 19-го тура РПЛ на своем поле примет "Оренбург", встреча пройдет в первых числах марта 2025 года.
Камоцци - о словах Абаскаля: посмотрите, где он сейчас - этим все сказано
Экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал слова бывшего тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Спартак"