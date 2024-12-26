Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Сити
15:30
ЭвертонНе начат
Челси
18:00
ФулхэмНе начат
Ноттингем Форест
18:00
ТоттенхэмНе начат
Саутгемптон
18:00
Вест ХэмНе начат
Борнмут
18:00
Кристал ПэласНе начат
Ньюкасл
18:00
Астон ВиллаНе начат
Вулверхэмптон
20:30
Манчестер ЮнайтедНе начат
Ливерпуль
23:00
ЛестерНе начат

Камоцци - о словах Абаскаля: посмотрите, где он сейчас - этим все сказано

Экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал слова бывшего тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Спартак"
Ранее Абаскаль сообщил, что нынешний состав столичной команды подготавливал он и большинство игроков раскрылись при нем.

- Посмотрите, где сейчас Абаскаль - этим всё сказано. За время работы в "Спартаке" Абаскаль не показал ничего выдающегося. При Станковиче красно-белые начали играть совершенно иначе, - цитирует Камоцци "РБ Спорт".

Абаскаль тренировал "Спартак" с лета 2022 года. В апреле 2024 года испанского специалиста отправили в отставку.

Сейчас главным тренером "Спартака" является Деян Станкович, под руководством которого красно-белые в 18 турах набрали 37 очков и замыкают тройку лидеров РПЛ. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет два очка.

После зимней паузы "Спартак" в рамках 19-го тура РПЛ на своем поле примет "Оренбург", встреча пройдет в первых числах марта 2025 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится