- Я бы сказал, что "Акрон" играет в типичный немецкий футбол. То есть они стараются играть на встречных курсах, если это позволяет делать соперник. Большими силами бегут в атаку, - сказал экс-игрок "Спартака" в эфире "Матч ТВ".
"Акрон" в этом сезоне РПЛ в 18 турах одержал шесть побед и потерпел восемь поражений, в четырех поединках тольяттинцы сыграли вничью. "Акрон" с 22 баллами в активе располагается на девятой строчке в турнирной таблице.
После зимней паузы "Акрон" в гостях встретится с "Пари НН", матч 19-го тура РПЛ пройдет 1 марта в Нижнем Новгороде.
Мор: "Акрон" играет в типичный немецкий футбол
В прошлом футболист Эдуард Мор высказался о выступлении "Акрона" в этом сезоне РПЛ.
Фото: Официальный сайт РПЛ