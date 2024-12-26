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Пономарев: мое главное разочарование года - выступление ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев назвал выступление "армейцев" в этом году своим главным разочарованием.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Мое главное разочарование года - это выступление ЦСКА. Команда с таким составом занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Да, у армейцев есть проблема - нет нападающих. Я также считаю, что селекционный отдел работает неграмотно, потому что клуб покупает футболистов, которые не участвуют в турнирах и сидят на лавке, никому ненужные. Меня это разочаровало в уходящем году, - цитирует ветерана ЦСКА Betonmobile.

ЦСКА в текущем сезоне под руководством сербского тренера Марко Николича в 18 турах одержал девять побед и потерпел пять поражений, в четырех играх "армейцы" поделили очки с соперниками. В активе ЦСКА 31 балл, клуб располагается на шестой позиции в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате "Краснодар", у которого 39 очков.

Отметим, что ЦСКА пробился в полуфинал Кубка России, где встретится с московским "Динамо". Первый матч пройдет 12 марта 2025 года, ответная игра состоится на поле "Динамо" в апреле.

В первом матче после возобновления чемпионата России ЦСКА в гостях встретится с "Зенитом", матч 19-го тура РПЛ пройдет 1 марта.

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