"Когда Рикарду начали связывать со "Спартаком", я сразу говорил, что у него мало практики на уровне большого клуба. Но он провел мало времени в клубе и продавать его сейчас будет нелогично. В то же время клубе должны оценить его положение, и если там посчитают, что логичнее будет отдать его в аренду, это тоже может быть вариантом", - цитирует Барбозу "РБ Спорт".
Рикарду Мангаш перешел в московский "Спартак" из португальской "Витории Гимараэш" осенью этого года за 2,5 миллионов евро и подписал контракт до лета 2026 года. Защитник провел за красно-белых во всех турнирах 13 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 3 миллиона евро.
После 18-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками. "Спартак" отстает от лидирующего "Краснодара" на два балла.
Агент Барбоза: продавать Мангаша сейчас будет нелогично
Футбольный агент Пауло Барбоза высказался о защитнике "Спартака" Рикарду Мангаше.
Фото: ФК "Спартак"