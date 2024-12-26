Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Сити
15:30
ЭвертонНе начат
Челси
18:00
ФулхэмНе начат
Ноттингем Форест
18:00
ТоттенхэмНе начат
Саутгемптон
18:00
Вест ХэмНе начат
Борнмут
18:00
Кристал ПэласНе начат
Ньюкасл
18:00
Астон ВиллаНе начат
Вулверхэмптон
20:30
Манчестер ЮнайтедНе начат
Ливерпуль
23:00
ЛестерНе начат

Агент Барбоза: продавать Мангаша сейчас будет нелогично

Футбольный агент Пауло Барбоза высказался о защитнике "Спартака" Рикарду Мангаше.
Фото: ФК "Спартак"
"Когда Рикарду начали связывать со "Спартаком", я сразу говорил, что у него мало практики на уровне большого клуба. Но он провел мало времени в клубе и продавать его сейчас будет нелогично. В то же время клубе должны оценить его положение, и если там посчитают, что логичнее будет отдать его в аренду, это тоже может быть вариантом", - цитирует Барбозу "РБ Спорт".

Рикарду Мангаш перешел в московский "Спартак" из португальской "Витории Гимараэш" осенью этого года за 2,5 миллионов евро и подписал контракт до лета 2026 года. Защитник провел за красно-белых во всех турнирах 13 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 3 миллиона евро.

После 18-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками. "Спартак" отстает от лидирующего "Краснодара" на два балла.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится