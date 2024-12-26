"Переход Козлова в "Краснодар" — грусть. Но я всё равно желаю ему там играть. Застопорился ли его прогресс? Чуть-чуть да. Но молодой игрок не может развиваться только вверх. Так можно сказать разве что про Кержа, который сразу стал здорово играть и развиваться", - цитирует Аршавина "Чемпионат".
Данила Козлов перешел в "Краснодар" из калининградской "Балтики" в летнее трансферное окно за 1,25 миллионов евро и заключил контракт до лета 2029 года. Полузащитник является воспитанником петербургского "Зенита".
В текущем сезоне Козлов провел за южан во всех турнирах 21 матч и записал на свой счет 3 забитых мяча и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего полузащитника в 2 миллиона евро.
После 18-ти сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками.
Аршавин: переход Козлова в "Краснодар" — грусть. Его прогресс чуть-чуть застопорился
Заместитель генерального директора по спортивному развитию "Зенита" Андрей Аршавин высказался об игре полузащитника "Краснодара" Данилы Козлова.
Фото: ФК "Краснодар"