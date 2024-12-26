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Гершкович: чтобы футболист заиграл, должно многое совпасть. Соболев - великолепный нападающий

Российский тренер Михаил Гершкович оценил игру нападающего "Зенита" Александра Соболева в этом сезоне.
Фото: ФК "Зенит"
- Чтобы футболист заиграл, должно многое совпасть. Соболев — великолепный нападающий, у меня в этом нет никаких сомнений. Он ярко играл в "Спартаке", много забивал. Мы же не знаем, какие там точно причины могут быть. Видно, что Саша играет с некоторой нервозностью — ему нужно себе лично доказать, на что он способен. Посмотрим, как игрок справится с этим.

Александр Соболев, выступающий на позиции центрфорварда, сменил московский "Спартак" на петербургский "Зенит" летом 2024 года. В июле футболист был отстранен от тренировочного процесса с красно-белыми и готовился к старту сезона индивидуально. В конце августа игрок подписал контракт с сине-бело-голубыми, который рассчитан до конца сезона 2026/2027. В составе клуба с берегов Невы 27-летний нападающий провел 17 матчей, выходя преимущественно на замену, забил два гола и отдал одну результативную передачу за 747 минут игрового времени.

Источник: "РБ Спорт"

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