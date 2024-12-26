"С удовольствием вернусь в медиапространство. Но не знаю, что для этого нужно", - приводит слова Быстрова "Чемпионат".
Напомним, ранее заместитель председателя правления по спортивному развитию "Зенита" Андрей Аршавин рассказал, что Владимир Быстров покинул Россию и перебрался в Дубай.
Быстров, которому исполнилось 40 лет, объявил о завершении своей профессиональной карьеры в 2018 году. Он играл за такие клубы, как "Зенит" из Санкт-Петербурга, "Спартак" Москва, "Анжи" из Махачкалы, "Краснодар" и "Тосно" из Ленинградской области.
Быстров: с удовольствием вернусь в медиапространство
Экс-футболист сборной России Владимир Быстров рассказал, что готов вернуться в медийное поле.
Фото: ТАСС