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Быстров: с удовольствием вернусь в медиапространство

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров рассказал, что готов вернуться в медийное поле.
Фото: ТАСС
"С удовольствием вернусь в медиапространство. Но не знаю, что для этого нужно", - приводит слова Быстрова "Чемпионат".

Напомним, ранее заместитель председателя правления по спортивному развитию "Зенита" Андрей Аршавин рассказал, что Владимир Быстров покинул Россию и перебрался в Дубай.

Быстров, которому исполнилось 40 лет, объявил о завершении своей профессиональной карьеры в 2018 году. Он играл за такие клубы, как "Зенит" из Санкт-Петербурга, "Спартак" Москва, "Анжи" из Махачкалы, "Краснодар" и "Тосно" из Ленинградской области.

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