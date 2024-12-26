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Масалитин: как бы в ЦСКА не сделали Мовсесьяна крайним в плане провальной селекции

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал уход Андрея Мовсесьяна с поста спортивного директора "армейцев".
Фото: ПФК ЦСКА
- Как бы в ЦСКА не сделали Мовсесьяна крайним в плане провальной селекции. Понятно, что под Николича железно брали Жемалетдинова и Пьянича. Что касается Койта, непонятно, кто его брал. Еще остаются Шуманский и Гуарирапа. Эти трансферы можно назвать неудачными. Но тяжело сказать, насколько к ним причастен Мовсесьян. Самое плохое, если стрелки будут переведены на него.

Напомним, в четверг, 26 декабря, московский ЦСКА объявил об уходе с должности спортивного директора Андрея Мовсесьяна. Специалист занимал этот пост с 2022 года.

"Армейцы" занимают шестое место в турнирной таблице по итогам первой части текущего сезона российской Премьер-лиги. Подопечные Марко Николича, который возглавил команду минувшим летом, набрали 31 очков по итогам 18 стартовых туров. От тройки лидеров красно-синие отстают на шесть очков.

Источник: "Чемпионат"

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