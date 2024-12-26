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Агент: Барачу было бы интересно вернуться в РПЛ

Агент Стипе Лапич, представляющий защитника "Актобе" Матео Барача, заявил, что игрок был бы не против вернуться в Россию.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Контракт с "Актобе" не будет продлен, скоро Матео станет свободным агентом. Из России с нами пока никто не связывался, но Барачу, конечно, было бы интересно вернуться в РПЛ", - цитирует агента "РБ Спорт".

Матео Барач, играющий на позиции центрального защитника, выступал за "Крылья Советов" с 2022 по 2023 год. В феврале этого года игрок в качестве свободного агента перешел в "Актобе". В составе команды из Казахстана 30-летний хорват провел 24 матча, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает текущую стоимость Барача в 600 тысяч евро.

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