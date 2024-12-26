- Прошлогодняя неудача не получила должной оценки. То есть выводы после упущенного чемпионства вообще не были сделаны. Там много хороших игроков, но коллектива я не вижу. Каждый делает то, что он хочет, а не то, что от него требует ситуация на поле, команда.
Московское "Динамо" располагается на четвертой позиции в турнирной таблице по итогам осенней части текущего розыгрыша российской Премьер-лиги. Команда Марцела Лички набрала 35 очков в 18 матчах и отстает от призовой тройки на два очка. От первого места бело-голубых отделяет четыре балла.
Напомним, в прошлом сезоне столичное "Динамо" лидировало в чемпионате России, но упустило чемпионский титул в последнем туре, в меньшинстве проиграв в гостях "Краснодару" (0:1).
Источник: "РБ Спорт"
Гершкович: в "Динамо" выводы после упущенного чемпионства вообще не были сделаны
Экс-футболист "Торпедо" и "Локомотива" Михаил Гершкович раскритиковал "Динамо" за игру в этом сезоне.
Фото: ФК "Динамо"