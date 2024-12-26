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Агент форварда "Акрона" Беншимола сообщил, что к игроку есть интерес от зарубежных клубов

Агент нападающего "Акрона" Жилсона Беншимола Бернарду Вашконселуш рассказал об интересе к его клиенту от других клубов.
Фото: ФК "Акрон"
"Игрок останется в "Акроне" до конца сезона? Не уверен. У него действующий контракт с клубом, но посмотрим, что произойдет дальше. К нему есть интерес от зарубежных клубов", - цитирует агента "РБ Спорт".

Центральный нападающий Жилсон Беншимол перебрался в "Акрон" этим летом из португальского "Эшторила". Действующий контракт 22-летнего игрока сборной Кабо-Вердес с российским клубом рассчитано до июня 2028 года. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость форварда в 700 тысяч евро. Беншимол забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 14 матчах за тольяттинскую команду в РПЛ. Также на счету футболиста один голевой пас в шести играх Кубка России.

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