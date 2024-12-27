По информации источника, Артем Шуманский отправится в аренду, если московский ЦСКА в зимнее трансферное окно подпишет нового форварда.
Артем Шуманский перешел в московский ЦСКА из кипрского "Ариса" этим летом за 1,5 миллионов евро и подписал контракт до лета 2029 года. В текущем сезоне форвард провел во всех турнирах 3 матча и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего белоруса в 500 тысяч евро.
После 18-ти сыгранных туров команда Марко Николича располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ с 31-м набранным очком.
Источник: "Евро-Футбол.Ру".
Нападающий ЦСКА Артем Шуманский может уйти в аренду
Нападающий московского ЦСКА Артем Шуманский может уйти в аренду.
Фото: ПФК ЦСКА