Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брайтон
22:30
БрентфордНе начат
Арсенал
23:15
ИпсвичНе начат

Нападающий ЦСКА Артем Шуманский может уйти в аренду

Нападающий московского ЦСКА Артем Шуманский может уйти в аренду.
Фото: ПФК ЦСКА
По информации источника, Артем Шуманский отправится в аренду, если московский ЦСКА в зимнее трансферное окно подпишет нового форварда.

Артем Шуманский перешел в московский ЦСКА из кипрского "Ариса" этим летом за 1,5 миллионов евро и подписал контракт до лета 2029 года. В текущем сезоне форвард провел во всех турнирах 3 матча и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего белоруса в 500 тысяч евро.

После 18-ти сыгранных туров команда Марко Николича располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ с 31-м набранным очком.

Источник: "Евро-Футбол.Ру".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится