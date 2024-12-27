По информации источника, агент ямайского нападающего ищет для игрока новый клуб в Европе и на Ближнем Востоке. Футболист может покинуть клуб в ближайшее время.
Шамар Николсон перешел в московский "Спартак" из бельгийского "Шарлеруа" зимой 2022 года за 8 миллионов евро. Нападающий провел за красно-белых во всех турнирах 57 матчей и отметился 16-ю забитыми мячами и 6-ю голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 4 миллиона евро, контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2026 года.
Источник: "Евро-Футбол.Ру".
Источник: агент Николсона ищет для нападающего новый клуб
Нападающий Шамар Николсон может покинуть московский "Спартак" в ближайшее время.
Фото: ФК "Спартак"