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Александр Мостовой: уверен, что Соболева еще прорвет весной

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался об игре нападающего "Зенита" Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
"Соболев не стал главным разочарованием. В футбол он не разучился играть. Разочарование — это когда человек играл шикарно, а потом сел в запас. Уверен, что Соболева еще прорвет весной. Он находится в "Зените" и должен забивать", - цитирует Мостового "Матч ТВ".

Александр Соболев в летнее трансферное окно перешел из московского "Спартака" в петербургский "Зенит" за 10 миллионов евро и подписал контракт до лета 2027 года.

В текущем сезоне форвард провел за петербуржцев во всех турнирах 16 матчей и отметился 2-мя забитыми мячами и 1-й результативной передачей. Нападающий не смог набрать ни одного результативного балла в 11-ти встречах в рамках Российской Премьер-Лиги. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 6 миллионов евро.

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