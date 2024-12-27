- Мне нравится, как играет "Краснодар" с Мусаевым, но я не видел их тренировочный процесс. Правда, в Узбекистане не очень освещается российский футбол, поэтому я был немного в изоляции — только отрывками смотрел. Повторюсь, в России есть хорошие специалисты, - цитирует Пятницкого "Чемпинат".
"Краснодар" завершил 2024 год матчем против "Локомотива" в рамках 18-го тура РПЛ, поединок завершился ничейным исходом со счетом 0:0. В этом сезоне "быки" под руководством Мусаева в 18 турах одержали 11 побед и один раз проиграли, шесть игр "Краснодара" завершились вничью. Краснодарский клуб с 39 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ.
В первом матче после зимней паузы "Краснодар" на своем поле примет "Крылья Советов", матч 19-го тура РПЛ пройдет 1 марта.
Бывший футболист "Спартака" Пятницкий назвал лучшего российского тренера РПЛ
Экс-игрок столичного "Спартака" Андрей Пятницкий рассказал, какого российского тренера считает лучшим в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"