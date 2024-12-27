"Вы не застали доминирование "Спартака" в 90-е годы. Я болел за "Зенит" и ходил 16 сезонов подряд на стадион на все матчи практически. Слышал разные кричалки. Поверьте мне, про "Спартак" тогда много всего кричали. Он был самый ненавистный клуб в те годы. Все были объединены против них. Сборная состояла из спартаковских игроков, тренерский штаб тоже. Остальные клубы часто игнорировались. За это в том числе хейтили "Спартак" по полной программе", - приводит слова Геркуса "СЭ".
Московский "Спартак" с 1992 по 2001 гг. девять раз из десяти становился чемпионом России (единственным исключением стал сезон-1995, когда победу в чемпионате одержал владикавказский клуб "Спартак-Алания").
Петербургский "Зенит" становился чемпионом России последние шесть сезонов подряд. В текущем сезоне сине-бело-голубые с 39-ю набранными очками располагаются на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая лидирующему "Краснодару" лишь по показателю результатов личным встреч между двумя командами.
Геркус: в 1990-е гг. "Спартак" был самый ненавистный клуб, его хейтили по полной программе
Бывший президент московского "Локомотива" Илья Геркус рассказал о доминировании московского "Спартака" в 1990-х гг., сравнив его с нынешним петербургским "Зенитом"