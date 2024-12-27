"Мне кажется, что просто какой-то концентрации не хватило. По игре нет никаких нареканий, а вот концентрации с командами, которыми надо было брать очки не хватило заряженности. Думали, что так проскочат, но не получилось. Все аутсайдеры хотят отобрать очки у лидера. Наверное, расслабились", - приводит слова Плетнева "Спорт День за Днем".
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" под руководством тренерского штаба во главе с Сергеем Семаком за 18 матчей одержал 12 побед, 3 раза сыграл вничью и потерпел 3 поражения (разница мячей составила 37:12). Тем самым, команда набрала 39 очков, которые позволяют на данный момент занимать второе место в турнирной таблице чемпионата России.
Напомним, что в двух последних турах РПЛ перед наступлением зимней паузы "Зенит" потерпел два домашних поражения - от самарских "Крыльев Советов" (2:3) и тольяттинского "Акрона" (1:2).
"Думали, что проскочат". Плетнев рассказал, чего не хватило "Зениту", чтобы остаться лидером РПЛ
Бывший игрок "Зенита" Андрей Плетнев поделился своим мнением, чего не хватило петербургскому клубу, чтобы уйти на зимний перерыв лидером турнирной таблицы РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"