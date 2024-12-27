"От всего "Зенита" ждали большего. Не стал бы даже выделять отдельно Вендела, Клаудиньо или Соболева. В целом вся команда в первой части сезона разочаровала, они играют не очень хорошо. Все в петербургской команде играют не на своём уровне", — приводит слова Балахнина Legalbet.
По итогам первой части текущего сезона Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" с 39-ю набранными очками расположился на втором месте в турнирной таблице, уступая лидирующему "Краснодару" лишь по дополнительным показателям. В Кубке России подопечные Сергея Семака продолжат выступление на стадии 1/2 финала Пути РПЛ, где весной им предстоит двухматчевое противостояние с "Ростовом".
Балахнин: все в "Зените" играют не на своём уровне, команда разочаровала
Бывший главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин поделился своим мнением о выступлении петербургского "Зенита" в первой части текущего сезона.
Фото: ФК "Зенит"