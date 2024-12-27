"Ключевых аспектов после ухода Евгения Игоревича [Калешина - прим. ред.] при выборе тренера для меня было три. Стилевые особенности — важно было сохранить инициативный, прессингующий стиль. Доверие к молодым игрокам и их развитие — так выстроена вся наша вертикаль. И третье, немаловажное, — способность тренера сохранить команду вверху турнирной таблицы. Проанализировав, я понял: Тедеев соответствует всем критериям", - приводит слова Задояна Sport24.
Заур Тедеев занимает пост главного тренера тольяттинского футбольного клуба "Акрон" с 7 декабря 2023 года. Под его руководством команда в сезоне-2023/24 заняла третье место в турнирной таблице Первой лиги, а стыковых матчах за выход в РПЛ обыграла екатеринбургский "Урал".
В текущем сезоне Российской-Премьер-Лиги "Акрон" в 18 матчах набрал 22 очка, которые позволяют команде на данный момент располагаться на девятом месте в турнирной таблице. Кроме того, тольяттинцев ожидает матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России с московским "Спартаком".
Спортдир "Акрона" рассказал, по каким критериям выбрали Тедеева главным тренером команды
Спортивный директор "Акрона" Арам Задоян рассказал, как руководство тольяттинского клуба при назначении главного тренера совершило выбор в пользу Заура Тедеева.
Фото: ФК "Акрон"