"Дзюба большой профессионал — и в футболе, и в переговорах. У него были определенные финансовые ориентиры, мы их удовлетворили в рамках своих возможностей. В том числе предложив Артему систему мотивации. И мы, и он во всех смыслах довольны сотрудничеством", — приводит слова Задояна Sport24.
36-летний нападающий Артём Дзюба и тольяттинский футбольный клуб "Акрон" 12 сентября 2024 года заключили друг с другом контракт, рассчитанный на срок до 30 июня 2025 года. После перехода форвард в составе своей новой команды 11 раз появился на поле в официальных матчах, в которых забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.
Ранее генеральный директор "Акрона" Алексей Власов рассказал, что зарплата Дзюбы "плюс-минус похожа" на сумму 1,5 млн рублей в месяц.
Спортивный директор "Акрона": мы предложили Дзюбе систему мотивации
Спортивный директор тольяттинского "Акрона" Арам Задоян рассказал о финансовых аспектах переговоров с нападающим Артемом Дзюбой.
Фото: ФК "Акрон"