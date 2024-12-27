"Первая часть сезона получилась для "Ростова" такой, какой она и должна была быть. Это команда-середняк с амбициями середняка, с составом середняка. Мне кажется, что "Ростов" не прыгнул выше головы, но и не провалился. Эта часть получилась неровной, но средний результат такой, какой и можно было ожидать — середина турнирной таблицы. Думаю, что Карпин выжимает максимум из этой команды. Возможно, даже из себя самого", - приводит слова Пирожкова "Матч ТВ".
Футбольный клуб "Ростов" под руководством тренерского штаба во главе с Валерием Карпиным в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги в 18 матчах одержал 7 побед, 5 раз сыграл вничью, потерпел 6 поражений (разница мячей составила 29:28). Тем самым, ростовчане набрали 22 очка, которые позволяют команде на данный момент занимать седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.
Кроме того, "Ростов" продолжает выступление в Кубке России, где весной на стадии 1/2 финала Пути РПЛ встретится с петербургским "Зенитом".
Пирожков: "Ростов" - это команда-середняк с амбициями середняка. Карпин выжимает из нее максимум
Футбольный комментатор Олег Пирожков поделился своим мнением о выступлении в первой части текущего сезона футбольного клуба "Ростов".
Фото: ФК "Ростов"