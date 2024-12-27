"На этой неделе получилось организовать поездку волонтеров из Краснодара в Анапу для расчистки побережья от мазута. За шесть часов убрали около 55 мешков. Поездку полностью оплатил Матвей Сафонов, которому хотел бы выразить нашу благодарность за поддержку и неравнодушие к ситуации. Хочется, чтобы добро было громким, и это мотивировало других людей на помощь остальным", - приводит слова Сокола "Матч ТВ".
15 декабря 2024 года крушение потерпели два танкера "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", которые в общей сложности перевозили более 9 тысяч тонн мазута. В результате на побережье Черного моря вынесло нефтепродукты.
В настоящее время последствия разлива мазута имеют статус федеральной чрезвычайной ситуации. Очисткой песка и спасением пострадавших животных занимаются волонтеры и спецтехника.
Матвей Сафонов является уроженцем Краснодара и воспитанником футбольного клуба "Краснодар", за который он выступал вплоть до июня 2024 года, когда его выкупил французский "ПСЖ".
Матвей Сафонов оплатил поездку волонтеров в Анапу для расчистки побережья от мазута
Никита Сокол, друг семьи вратаря "ПСЖ" Матвея Сафонова, рассказал, что футболист поспособствовал организации поездке краснодарских волонтеров в Анапу для расчистки побережья Чёрного моря от мазута.
Фото: © Личный архив Никиты Сокола