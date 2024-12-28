- Я очень хорошо отношусь к тому, что теперь в РПЛ есть еще один частный клуб. И то, что Дзюба за него забивает, это тоже хорошо. Он показывает, как надо забивать, молодым. Артём опытный футболист, провёл много игр за свою карьеру. Он же не вчера родился. Знает, где надо открываться, как надо открываться и как надо бить. Поэтому он и забивает, - передаёт слова Джанашии Metaratings.ru.
36-летний экс-нападающий "Локомотива", "Зенита" и "Спартака" Артём Дзюба 12 сентября 2024 года, за день до закрытия летнего трансферного окна, на правах свободного агента подписал контракт с тольяттинским "Акроном". В осенней части сезона-2024/2025 на счету Дзюбы 11 матчей за красно-чёрных во всех турнирах, 3 забитых мяча и 3 результативных паса.
В мае 2024 года с Дзюбой не стал продлевать контракт московский "Локомотив", на тот момент форварду было 35 лет.
Джанашия: Дзюба в "Акроне" показывает молодым, как надо забивать
Экс-нападающий московского "Локомотива" Заза Джанашия высказался о выступлении за "Акрон" 36-летнего нападающего Артёма Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"