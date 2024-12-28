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Петржела: Аршавин стал бы отличным президентом "Зенита". Его интеллект выше среднего

Экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела считает Андрея Аршавина подходящим кандидатом на пост президента петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"
"Андрей Аршавин - очень умный мальчик, он был отличным игроком и определенно стал бы отличным президентом "Зенита". Его интеллект выше среднего", - цитирует Петржелу "Чемпионат".

Андрей Аршавин является воспитанником петербургского футбола. В составе "Зенита" он провел 376 матчей, забил 80 мячей и сделал 123 голевые передачи.

В настоящее время Аршавин, которому 43 года, занимает пост заместителя председателя правления по вопросам спортивного развития в футбольном клубе "Зенит" из Санкт-Петербурга. Ранее бывший футболист сине-бело-голубых признался, что хотел бы стать президентом клуба.

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